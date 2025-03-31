Карточка Леброна была продана больше чем за $ 1 млн

Коллекционная карточка Леброна Джеймса времён его выступлений за «Кливленд Кавальерс» с автографом была продана на аукционе Goldin Auctions за $ 1,159 млн. Об этом сообщает портал ESPN.

Фото: https://sportscollectorsdigest.com

Напомним, в «Кливленд Кавальерс» американский атлет играл сначала с 2003 по 2010 год, а затем – с 2014 по 2018 год. Вместе с этим клубом Леброн один раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и самым ценным игроком (MVP) финальной серии (2016) и регулярного сезона (2009, 2010).

Ранее Леброн Джеймс назвал черту, которая ему нравится в его товарище по «Лос-Анджелес Лейкерс» словенце Луке Дончиче.