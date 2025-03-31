Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карточка Леброна была продана больше чем за $ 1 млн

Карточка Леброна была продана больше чем за $ 1 млн
Комментарии

Коллекционная карточка Леброна Джеймса времён его выступлений за «Кливленд Кавальерс» с автографом была продана на аукционе Goldin Auctions за $ 1,159 млн. Об этом сообщает портал ESPN.

Фото: https://sportscollectorsdigest.com

Напомним, в «Кливленд Кавальерс» американский атлет играл сначала с 2003 по 2010 год, а затем – с 2014 по 2018 год. Вместе с этим клубом Леброн один раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и самым ценным игроком (MVP) финальной серии (2016) и регулярного сезона (2009, 2010).

Ранее Леброн Джеймс назвал черту, которая ему нравится в его товарище по «Лос-Анджелес Лейкерс» словенце Луке Дончиче.

Материалы по теме
Леброн назвал черту, которая ему нравится в Луке Дончиче
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android