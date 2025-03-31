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Грин обвинил Эй Смита в лицемерии из-за готовности ударить Леброна

Грин обвинил Эй Смита в лицемерии из-за готовности ударить Леброна
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35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высказался о словах аналитика Стивена Эй Смита про готовность ударить звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса во время их конфликта.

«Я был немного сбит с толку словами Стивена Эй Смита о том, что он был готов наброситься на Леброна во время их конфликта, если бы Брон тронул его. Но он сам говорил мне про мои конфликты на площадке с осуждением, заявляя, что на корте нужны только баскетбольные навыки.

Я видел, как он это делал. А потом Эй Смит заявляет подобное в адрес Леброна. Это, как мне показалось, было немного мелочным, язвительным, и противоречащим тому, что ты говорил ранее. Да, это лицемерно», — приводит слова Грина издание Hoopshype.

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