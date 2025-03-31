«Он тот, за кем люди хотят идти». Гидди назвал игрока, который должен стать MVP сезона

22-летний австралийский разыгрывающий защитник «Чикаго Буллз» Джош Гидди считает, что самым ценным игроком (MVP) по итогам текущего регулярного сезона должен стать лидер «Оклахомы-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер.

«Я не часто встречался с парнями со статусом MVP или кем-то подобным. Однако, как мне кажется, Шей одна из самых скромных суперзвёзд лиги. Он тот, за кем люди хотят идти. Думаю, что он является MVP», — приводит слова Гидди журналист Джоэл Лоренци на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Шею 26 лет. В текущем сезоне Гилджес-Александер принял участие в 71 игре. В среднем за встречу канадский игрок набирает 32,9 очка, а также делает 5,1 подбора.