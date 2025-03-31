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Стало известно, на какой срок выбыл Кевин Дюрант после полученной травмы

Стало известно, на какой срок выбыл Кевин Дюрант после полученной травмы
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36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за клуб «Финикс Санз» на позиции форварда, пропустит минимум неделю после полученной травмы в ночь на 31 марта в игре с «Хьюстон Рокетс» (109:148).

НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 148
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Финикс Санз: Букер - 28, Дюрант - 11, Моррис - 10, Пламли - 9, Аллен - 7, Бол - 7, О'Нил - 6, Ричардс - 6, Ли - 6, Игодаро - 5, Джонс - 5, Мартин - 4, Гиллеспи - 3, Данн - 2, Мицич
Хьюстон Рокетс: Грин - 33, Шенгюн - 16, Ванвлит - 13, Уитмор - 13, Томпсон - 12, Холидей - 11, Ландейл - 11, Смит II - 10, Брукс - 8, Адамс - 6, Шеппард - 6, Грин - 6, Тэйт - 3, Исон

Дюрант выбыл как минимум на неделю из-за растяжения голеностопа, которое он получил в воскресенье в матче с «Хьюстон Рокетс», который завершился разгромным поражением, сообщил Шэмс Чарания из ESPN. Это означает, что у него растяжение связок первой степени, из-за которого игрок обычно выбывает из строя на одну-две недели.

Кевина не будет в составе на играх с «Милуоки», «Бостоном» и «Нью-Йорком».

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