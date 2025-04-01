Трей Янг стал ассистентом генменеджера баскетбольной команды своего бывшего университета

26-летний разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» американец Трей Янг сообщил, что согласился занять должность ассистента генерального менеджера мужской баскетбольной команды в университете Оклахомы. Об этом он сообщил в эфире телеканала NBA Today.

Кроме того, Янг выразил намерение пожертвовать $ 1 млн в фонд университета.

Напомним, Трей в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 69 матчах. В среднем за игру он набирает 24,1 очка, делает 3,2 подбора, а также отдаёт 11,5 передачи и совершает 1,2 перехвата.

Ранее стало известно, что Трей Янг быстрее всех в истории НБА преодолел отметку в две тысячи потерь.