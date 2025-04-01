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Аренас — о желании Леброна сыграть с сыном: будьте честны — это сделал бы каждый родитель

Аренас — о желании Леброна сыграть с сыном: будьте честны — это сделал бы каждый родитель
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас высказался о стремлении 40-летнего форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса сыграть со своим сыном Бронни Джеймсом в одной команде североамериканской лиги.

«Давайте будем честны, каждый родитель поступил бы так же, как Леброн Джеймс… То, что сделал Леброн и как привёл Бронни в НБА — сделал бы каждый родитель», — приводит слова Аренаса издание Clutch Points.

27 июня 2024 года Джеймс-младший был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА. В результате он и Леброн стали первым в истории дуэтом отца и сына, выступавшим в лиге вместе. 3 июля он подписал контракт с «Лейкерс».

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