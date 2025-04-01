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Тренер «Пистонс» объяснил, из-за чего началась массовая потасовка с «Миннесотой»

Тренер «Пистонс» объяснил, из-за чего началась массовая потасовка с «Миннесотой»
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Джей Би Бикерстафф высказался о массовой потасовке на игре с «Миннесотой Тимбервулвз» (104:123), которая завершилась семью удалениями.

НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
123 : 104
Детройт Пистонс
Детройт
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 26, Эдвардс - 25, Гобер - 19, Конли - 17, Александер-Уолкер - 11, Дивинченцо - 6, Кларк - 6, Майнотт - 5, Гарза - 4, Макдэниелс - 2, Рид - 2, Диллингэм, Инглс, Эдвардс, Миллер
Детройт Пистонс: Бисли - 27, Хардуэй-младший - 20, Томпсон - 14, Дюрен - 13, Шрёдер - 11, Дженкинс - 5, Холланд - 4, Рид - 4, Фонтеккио - 3, Сассер - 3, Харрис, Стюарт, Клинтман, Уотерс III

«Их помощник тренера кое-что сказал… и я согласен с моими ребятами: мы будем защищать друг друга. Не собираюсь позволять людям говорить агрессивные и провокационные вещи о моих парнях, здесь всё просто. Итак, он знает, что произнёс и из-за чего всё началось.

И я не думал, что это приведёт к эскалации конфликта, однако в тот момент я понял позицию судей. Но вы просто не можете ничего говорить людям или о людях и ожидать, что всё будет в порядке», — приводит слова Бикерстаффа издание Sports Illustrated.

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