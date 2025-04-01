Тренер «Пистонс» объяснил, из-за чего началась массовая потасовка с «Миннесотой»
Поделиться
Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Джей Би Бикерстафф высказался о массовой потасовке на игре с «Миннесотой Тимбервулвз» (104:123), которая завершилась семью удалениями.
НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
123 : 104
Детройт Пистонс
Детройт
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 26, Эдвардс - 25, Гобер - 19, Конли - 17, Александер-Уолкер - 11, Дивинченцо - 6, Кларк - 6, Майнотт - 5, Гарза - 4, Макдэниелс - 2, Рид - 2, Диллингэм, Инглс, Эдвардс, Миллер
Детройт Пистонс: Бисли - 27, Хардуэй-младший - 20, Томпсон - 14, Дюрен - 13, Шрёдер - 11, Дженкинс - 5, Холланд - 4, Рид - 4, Фонтеккио - 3, Сассер - 3, Харрис, Стюарт, Клинтман, Уотерс III
«Их помощник тренера кое-что сказал… и я согласен с моими ребятами: мы будем защищать друг друга. Не собираюсь позволять людям говорить агрессивные и провокационные вещи о моих парнях, здесь всё просто. Итак, он знает, что произнёс и из-за чего всё началось.
И я не думал, что это приведёт к эскалации конфликта, однако в тот момент я понял позицию судей. Но вы просто не можете ничего говорить людям или о людях и ожидать, что всё будет в порядке», — приводит слова Бикерстаффа издание Sports Illustrated.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 апреля 2025
-
00:48
-
00:10
-
00:05
- 31 марта 2025
-
23:25
-
23:21
-
22:39
-
22:26
-
21:28
-
21:27
-
20:49
-
20:21
-
19:50
-
19:32
-
18:55
-
18:30
-
17:59
-
17:42
-
16:55
-
16:43
-
16:24
-
15:55
-
15:12
-
14:35
-
14:02
-
13:40
-
13:18
-
12:40
-
12:20
-
11:36
-
11:27
-
11:01
-
10:18
-
09:30
-
09:15
-
09:00