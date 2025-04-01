Тренер «Пистонс» объяснил, из-за чего началась массовая потасовка с «Миннесотой»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Джей Би Бикерстафф высказался о массовой потасовке на игре с «Миннесотой Тимбервулвз» (104:123), которая завершилась семью удалениями.

«Их помощник тренера кое-что сказал… и я согласен с моими ребятами: мы будем защищать друг друга. Не собираюсь позволять людям говорить агрессивные и провокационные вещи о моих парнях, здесь всё просто. Итак, он знает, что произнёс и из-за чего всё началось.

И я не думал, что это приведёт к эскалации конфликта, однако в тот момент я понял позицию судей. Но вы просто не можете ничего говорить людям или о людях и ожидать, что всё будет в порядке», — приводит слова Бикерстаффа издание Sports Illustrated.