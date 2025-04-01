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Дабл-дабл Зубаца помог «Клипперс» одержать победу в матче с «Орландо»

Дабл-дабл Зубаца помог «Клипперс» одержать победу в матче с «Орландо»
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В Орландо (США) на стадионе «Киа Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости обыграли соперника со счётом 96:87.

НБА — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
87 : 96
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Банкеро - 26, Вагнер - 21, Колдуэлл-Поуп - 11, Джозеф - 10, Картер - 9, Блэк - 8, Хьюстан - 2, Айзек, Ховард, Харрис, Да Силва, Битадзе
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 21, Пауэлл - 21, Харден - 20, Зубац - 18, Данн - 6, Богданович - 5, Джонс - 5, Флауэрс, Кристи, Юбэнкс, Браун, Батюм, Миллз

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мэджик» Паоло Банкеро, который оформил 26 очков, сделал шесть подборов и четыре передачи. У «Клипперс» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Кавай Леонард, который оформил 21 очко, восемь подборов и две передачи. Отметим и выступление центрового гостей Ивицы Зубаца, записавшего в свой актив дабл-дабл: 18 очков, 20 подборов и пять передач.

В следующем матче «Орландо» сыграет с «Сан-Антонио», а «Клипперс» встретятся с «Нью-Орлеаном».

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