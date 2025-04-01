Дабл-дабл Зубаца помог «Клипперс» одержать победу в матче с «Орландо»

В Орландо (США) на стадионе «Киа Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости обыграли соперника со счётом 96:87.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мэджик» Паоло Банкеро, который оформил 26 очков, сделал шесть подборов и четыре передачи. У «Клипперс» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Кавай Леонард, который оформил 21 очко, восемь подборов и две передачи. Отметим и выступление центрового гостей Ивицы Зубаца, записавшего в свой актив дабл-дабл: 18 очков, 20 подборов и пять передач.

В следующем матче «Орландо» сыграет с «Сан-Антонио», а «Клипперс» встретятся с «Нью-Орлеаном».