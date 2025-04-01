Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» победить «Мемфис» в матче НБА

В ночь с 31 марта на первое апреля мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Мемфис Гриззлиз» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 117:103.

В составе победителей самыми результативными стали американский форвард Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов, и центровой из Доминиканской Республики

Эл Хорфорд 26 очков, восемь подборов и две передачи.

В составе «Гриззлиз» самым результативным стал американский форвард Джарен Джексон, который в этой встрече сделал дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов.