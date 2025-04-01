Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» победить «Мемфис» в матче НБА
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В ночь с 31 марта на первое апреля мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Мемфис Гриззлиз» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 117:103.
НБА — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
103 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Альдама - 21, Джексон - 20, Бейн - 12, Уэллс - 10, Пиппен Мл. - 5, Иди - 4, Уильямс Мл. - 2, Багли III - 2, Кеннард - 1, Стивенс, Спенсер, Хафф, Джексон, Кончар
Бостон Селтикс: Хорфорд - 26, Тейтум - 25, Порзингис - 19, Холидэй - 18, Уайт - 14, Хозер - 8, Притчард - 5, Тиллман - 2, Браун, Крэйг, Уолш, Корнет, Шейерман, Кета
В составе победителей самыми результативными стали американский форвард Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов, и центровой из Доминиканской Республики
Эл Хорфорд 26 очков, восемь подборов и две передачи.
В составе «Гриззлиз» самым результативным стал американский форвард Джарен Джексон, который в этой встрече сделал дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов.
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