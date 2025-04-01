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36 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» победить в матче с «Хьюстоном»

36 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» победить в матче с «Хьюстоном»
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В ночь с 31 марта на первое апреля мск на арене «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:98.

НБА — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 98
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Винсент - 20, Финни-Смит - 20, Дончич - 20, Джеймс - 16, Ривз - 12, Хатимура - 7, Гудвин - 4, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Джемисон, Моррис
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 20, Брукс - 16, Смит II - 15, Шенгюн - 14, Исон - 13, Грин - 9, Ванвлит - 7, Адамс - 4, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Грин

В составе победителей самыми результативными стали словенский форвард Лука Дончич, на счету которого 20 очков, шесть подборов и девять передач, и американец Леброн Джеймс, который набрал 16 очков, сделал восемь подборов и четыре передачи.

В составе «Рокетс» самым результативным стал американский форвард Амен Томпсон, на счету которого 20 очков, пять подборов и четыре редачи.

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