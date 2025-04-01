36 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» победить в матче с «Хьюстоном»

В ночь с 31 марта на первое апреля мск на арене «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:98.

В составе победителей самыми результативными стали словенский форвард Лука Дончич, на счету которого 20 очков, шесть подборов и девять передач, и американец Леброн Джеймс, который набрал 16 очков, сделал восемь подборов и четыре передачи.

В составе «Рокетс» самым результативным стал американский форвард Амен Томпсон, на счету которого 20 очков, пять подборов и четыре редачи.