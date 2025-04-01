Результаты игрового дня НБА 1 апреля
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В ночь с 31 марта на 1 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Результаты игрового дня НБА 1 апреля:
«Индиана Пэйсерс» – «Сакраменто Кингз» – 111:109;
«Шарлотт Хорнетс» – «Юта Джаз» – 110:106;
«Орландо Мэджик» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 87:96;
«Вашингтон Уизардс» – «Майами Хит» – 94:120;
«Мемфис Гриззлиз» – «Бостон Селтикс» – 103:117;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Чикаго Буллз» – 145:117;
«Даллас Маверикс» – «Бруклин Нетс» – 109:113;
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Хьюстон Рокетс» – 104:98.
НБА — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 109
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Индиана Пэйсерс: Несмит - 24, Топпин - 19, Халибёртон - 18, Уокер - 15, Сиакам - 11, Макконнелл - 8, Брайант - 7, Нембард - 5, Брэдли - 4, Фриман, Деннис, Фёрфи, Джонсон, Шиппард, Джексон
Сакраменто Кингз: Дерозан - 31, Сабонис - 25, Лавин - 20, Мюррэй - 12, Эллис - 9, Монк - 5, Лайлз - 3, Валанчюнас - 2, Фульц - 2, Джонс, Макдермотт, Джонс, Кроуфорд, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
110 : 106
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 26, Уильямс - 18, Грин - 14, Салон - 12, Джеффрис - 10, Симпсон - 10, Карри - 7, Нуркич - 6, Диабате - 4, Смит - 3, Уильямс, Гибсон
Юта Джаз: Джордж - 20, Сенсабо - 19, Кольер - 17, Филиповски - 14, Джузэнг - 12, Спрингер - 11, Чьебв - 6, Мартин - 5, Михайлюк - 2, Секстон, Уильямс, Кесслер
НБА — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
87 : 96
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Банкеро - 26, Вагнер - 21, Колдуэлл-Поуп - 11, Джозеф - 10, Картер - 9, Блэк - 8, Хьюстан - 2, Айзек, Ховард, Харрис, Да Силва, Битадзе
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 21, Пауэлл - 21, Харден - 20, Зубац - 18, Данн - 6, Богданович - 5, Джонс - 5, Флауэрс, Кристи, Юбэнкс, Браун, Батюм, Миллз
НБА — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
94 : 120
Майами Хит
Майами
Вашингтон Уизардс: Пул - 35, Вукчевич - 14, Джонсон - 8, Каррингтон - 8, Сарр - 8, Холмс - 8, Шампани - 5, Мартин - 4, Смарт - 4, Брогдон, Гилл, Джордж
Майами Хит: Адебайо - 28, Хироу - 27, Розир - 15, Ларссон - 15, Жакез-мл. - 14, Андерсон - 10, Уэр - 6, Бёркс - 3, Хайсмит - 2, Стивенс, Кристофер, Джонсон, Митчелл
НБА — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
103 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Альдама - 21, Джексон - 20, Бейн - 12, Уэллс - 10, Пиппен Мл. - 5, Иди - 4, Уильямс Мл. - 2, Багли III - 2, Кеннард - 1, Стивенс, Спенсер, Хафф, Джексон, Кончар
Бостон Селтикс: Хорфорд - 26, Тейтум - 25, Порзингис - 19, Холидэй - 18, Уайт - 14, Хозер - 8, Притчард - 5, Тиллман - 2, Браун, Крэйг, Уолш, Корнет, Шейерман, Кета
НБА — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
145 : 117
Чикаго Буллз
Чикаго
Оклахома-Сити Тандер: Джо - 31, Гилджес-Александер - 27, Уильямс - 23, Хартенштайн - 14, Дорт - 11, Уоллес - 10, Уильямс - 10, Карузо - 7, Джонс - 5, Холмгрен - 5, Карлсон - 2, Уильямс
Чикаго Буллз: Картер - 17, Хортон-Такер - 16, Уильямс - 16, Гидди - 15, Бузелис - 14, Вучевич - 11, Смит - 10, Уайт - 7, Филлипс - 5, Терри - 4, Коллинс - 2, Болл
НБА — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
109 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Гэффорд - 17, Вашингтон - 13, Томпсон - 13, Дэвис - 12, Кристи - 12, Динвидди - 11, Харди - 9, Маршалл - 8, Мартин - 7, Джонс - 7, Лайвли, Пауэлл
Бруклин Нетс: Джонсон - 24, Расселл - 18, Уилсон - 12, Уильямс - 11, Мартин - 11, Тимме - 9, Миллер-Уайтхэд - 8, Льюис - 8, Уотфорд - 6, Клэкстон - 6, Бикман, Этьенн, Эвбуомван
НБА — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 98
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Винсент - 20, Финни-Смит - 20, Дончич - 20, Джеймс - 16, Ривз - 12, Хатимура - 7, Гудвин - 4, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Джемисон, Моррис
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 20, Брукс - 16, Смит II - 15, Шенгюн - 14, Исон - 13, Грин - 9, Ванвлит - 7, Адамс - 4, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Грин
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