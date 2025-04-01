В ночь с 31 марта на 1 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня НБА 1 апреля:

«Индиана Пэйсерс» – «Сакраменто Кингз» – 111:109;

«Шарлотт Хорнетс» – «Юта Джаз» – 110:106;

«Орландо Мэджик» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 87:96;

«Вашингтон Уизардс» – «Майами Хит» – 94:120;

«Мемфис Гриззлиз» – «Бостон Селтикс» – 103:117;

«Оклахома-Сити Тандер» – «Чикаго Буллз» – 145:117;

«Даллас Маверикс» – «Бруклин Нетс» – 109:113;

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Хьюстон Рокетс» – 104:98.

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