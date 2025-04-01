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Единая лига: расписание на 1 апреля

Единая лига: расписание на 1 апреля
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Сегодня, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланирован один матч, с расписанием которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига ВТБ. Расписание на 1 апреля:

19:00 мск – «Пари Нижний Новгород» – «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает «Зенит», в активе которого 35 побед и пять поражений. На второй позиции располагается ЦСКА (34 победы и шесть поражений), а топ-3 замыкает УНИКС (34 победы и семь поражений).

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