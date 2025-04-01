Единая лига: расписание на 1 апреля

Сегодня, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланирован один матч, с расписанием которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига ВТБ. Расписание на 1 апреля:

19:00 мск – «Пари Нижний Новгород» – «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает «Зенит», в активе которого 35 побед и пять поражений. На второй позиции располагается ЦСКА (34 победы и шесть поражений), а топ-3 замыкает УНИКС (34 победы и семь поражений).

Главные спортивные новости дня: