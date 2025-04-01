Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Портал назвал три причины, почему Дёмину стоит играть в студенческом баскетболе ещё год

Портал назвал три причины, почему Дёмину стоит играть в студенческом баскетболе ещё год
Аудио-версия:
Комментарии

Портал Fan-Insider, специализирующийся на освещении студенческого спорта в США, подготовил материал о российском баскетболисте Егоре Дёмине. В статье называются три причины, по которым Егору следует остаться в университете Бригама Янга (BYU) и повременить с выходом на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

Три причины, почему Дёмин должен остаться в BYU, по мнению Fan-Insider:

1) Развитие/усовершенствование навыков (отмечается, что возвращение в BYU позволит Дёмину ещё больше развить свою игру и проработать свои слабые места);
2) Увеличение доходов за счёт более высокого выбора на драфте;
3) Опыт выступления в студенческом баскетболе и лидерство.

Также отмечается, что в следующем сезоне к BYU присоединится один из самых популярных школьников-баскетболистов в США Эй Джей Дыбанца, которому уже сейчас многие прогнозируют выбор под первым номером на драфте НБА 2026 года. Вероятность, что скауты будут посещать почти каждую игру университета Бригама Янга, очень высока, что также пойдёт в плюс Дёмину.

Материалы по теме
Успехи Дёмина в США, Елатонцев вне игры и как там «Самара»? Рейтинг молодых баскетболистов
Успехи Дёмина в США, Елатонцев вне игры и как там «Самара»? Рейтинг молодых баскетболистов

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android