Портал назвал три причины, почему Дёмину стоит играть в студенческом баскетболе ещё год

Портал Fan-Insider, специализирующийся на освещении студенческого спорта в США, подготовил материал о российском баскетболисте Егоре Дёмине. В статье называются три причины, по которым Егору следует остаться в университете Бригама Янга (BYU) и повременить с выходом на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

Три причины, почему Дёмин должен остаться в BYU, по мнению Fan-Insider:

1) Развитие/усовершенствование навыков (отмечается, что возвращение в BYU позволит Дёмину ещё больше развить свою игру и проработать свои слабые места);

2) Увеличение доходов за счёт более высокого выбора на драфте;

3) Опыт выступления в студенческом баскетболе и лидерство.

Также отмечается, что в следующем сезоне к BYU присоединится один из самых популярных школьников-баскетболистов в США Эй Джей Дыбанца, которому уже сейчас многие прогнозируют выбор под первым номером на драфте НБА 2026 года. Вероятность, что скауты будут посещать почти каждую игру университета Бригама Янга, очень высока, что также пойдёт в плюс Дёмину.

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