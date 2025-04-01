Гомельский оценил идею переноса одного из правил чемпионата Испании на Единую лигу

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу одного из правил испанской лиги.

– Как вы относитесь к правилу из испанской ACB, когда игроки могут вводить мяч из аута без свистка арбитра? Нужно ли это нововведение в Единой лиге ВТБ?

– Это правило мне нравится. Сомневаюсь, что команды ЕЛ ВТБ, начиная с шестой и до 12-й, смогут играть в такой быстрый баскетбол. В их составах недостаточно много игроков, которые обладают хорошей скоростной техникой, – написал Гомельский.

Ранее Гомельский поделился мнением о причинах спада в игре сербского разыгрывающего московского ЦСКА Алексы Аврамовича.

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