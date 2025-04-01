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Два лидера «Пеликанс», Уильямсон и Макколлум, выбыли до конца сезона

Два лидера «Пеликанс», Уильямсон и Макколлум, выбыли до конца сезона
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Два лидера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), тяжёлый форвард Зайон Уильямсон и атакующий защитник Си Джей Макколлум, пропустят остаток сезона из-за травм. Об этом информирует пресс-служба команды.

«Макколлум после диагностированного ушиба кости правой стопы продолжит программу реабилитации, которая включает отдых и лечение. Уильямсон, получивший ушиб поясницы в результате падения во время игры в Миннесоте 19 марта, продолжит следовать плану восстановления, который включает отдых и лечение», — говорится в сообщении команды.

В нынешнем сезоне НБА Уильямсон в 30 матчах в среднем набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 5,3 передачи. На счету Макколлума в 56 матчах в среднем 21,1 очка, 3,8 подбора и 4,1 передачи.

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