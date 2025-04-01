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«Сэр! У вас спина белая!» «Зенит» подшутил над афроамериканским легионером 1 апреля

«Сэр! У вас спина белая!» «Зенит» подшутил над афроамериканским легионером 1 апреля
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Пресс-служба «Зенита» поделилась первоапрельской шуткой. На странице команды в социальных сетях была оригинально обыграна фамилия американского легионера Окаро Уайта, чья фамилия в переводе с английского языка переводится как «белый».

«Подкол засчитан?» — говорится в сообщении «Зенита».

Фото: https://t.me/zenitbc

Напомним, «Зенит» после недавней победы в матче регулярного чемпионата с ЦСКА возглавил турнирную таблицу Единой лиги. В настоящий момент в активе клуба из Санкт-Петербурга 35 побед и пять поражений. На второй позиции располагается ЦСКА (34 победы и шесть поражений), а тройку сильнейших замыкает УНИКС (34 победы и семь поражений).

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