Пашутин — перед плей-офф ЕЛ: не бережём силы для какого-то клуба. «Парма» — это сила

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин рассказал о философии команды, а также признался, что клуб в каждом матче выкладывается на максимум.

«У нас каждый матч как финал. Все игры валидольные, за исключением, может быть, «Астаны». Обычно всё решается в концовке двумя-тремя владениями. Мы уважаем всех соперников, но мы не бережём силы для какого-то определённого клуба. Хочется донести философию, что «Парма» — это сила. Хотим в будущем попасть в топ-4, но и место в плей-офф уже радует, так как там может произойти всё что угодно», — приводит слова Пашутина «Матч ТВ».

В настоящий момент «Парма» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе 17 побед при 23 поражениях.

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