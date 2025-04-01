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Назван шаг Евролиги на фоне переговоров НБА о создании турнира в Европе — Meridian Sport

Назван шаг Евролиги на фоне переговоров НБА о создании турнира в Европе — Meridian Sport
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Евролига на фоне переговоров НБА о создании турнира в Европе намерена предложить двум сербским командам, «Црвене Звезде» и «Партизану», многолетние лицензии, которых те добиваются уже долгое время. Об этом информирует Meridian Sport.

По сведениям источника, в обмен на лицензии сербские клубы будут обязаны выплачивать ежегодные взносы. При этом команды не будут иметь доли от телевизионных трансляций и маркетинговых доходов Евролиги, в отличие от 13 других лицензированных клубов.

Отмечается, что выбор пал на «Црвену Звезду» и «Партизан» по причине высокой посещаемости как домашних, так и многих выездных матчей этих команд за счёт сербской диаспоры, активно посещающей матчи в европейских странах.

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