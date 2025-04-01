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Леброн Джеймс обозначил цель «Лейкерс» перед плей-офф НБА

Леброн Джеймс обозначил цель «Лейкерс» перед плей-офф НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о цели команды на оставшуюся часть регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В этом году всё очень близко. Наша цель – обеспечить себе место в плей-офф и не участвовать в плей-ин. Мы понимаем, что поставлено на карту», — сказал Леброн во время общения со СМИ.

«Лос-Анджелес» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету калифорнийского клуба 46 побед и 29 поражений. Возглавляет конференцию «Оклахома-Сити Тандер», в активе которой 63 победы и 12 поражений.

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