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Фото: Тимофея Мозгова заметили на матче «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА

Фото: Тимофея Мозгова заметили на матче «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов посетил недавний матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Именитый спортсмен попал в кадр трансляции встречи.

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, матч закончился со счётом 104:98 в пользу «Лос-Анджелеса».

В настоящий момент «Лейкерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, «Рокетс» располагаются на второй позиции.

Ранее Тимофей поделился мнением о выступлении своих соотечественников Егора Дёмина и Владислава Голдина в NCAA.

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