Экс-игрок НБА раскрыл категоричное мнение Майкла Джордана о способностях Леброна

Бывший игрок НБА Джейсон Уильямс вспомнил о разговоре с легендой североамериканской лиги Майклом Джорданом, в котором речь зашла о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Разные эпохи. Я спросил мнение Майкла по поводу этого вопроса, когда мы играли в гольф около пяти месяцев назад, и он ответил: «Леброн Джеймс мог бы играть в любую эпоху», — сказал Уильямс на канале Brandon «Scoop B» Robinson в YouTube.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 64 матчах, где в среднем набирал 24,4 очка, совершал 8,1 подбора и отдавал 8,4 передачи.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: