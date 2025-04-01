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«Я выбираю убийцу!» Экс-игрок НБА — о дебатах между Джорданом и Леброном

«Я выбираю убийцу!» Экс-игрок НБА — о дебатах между Джорданом и Леброном
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Бывший игрок НБА Джейсон Уильямс поделился мнением о продолжающихся дебатах относительно величайшего игрока всех времён, в которых фигурируют Майкл Джордан и Леброн Джеймс.

«Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Я выбираю убийцу! Я иду с Майклом Джорданом. Очень непростой выбор. Они оба одни из лучших. А вообще если я скажу: «Майкл Джордан», Леброн может разозлиться, а если я скажу: «Леброн», то разозлятся Майкл и Чарльз Оукли. В этом бою нельзя победить! У меня и так было достаточно неприятностей в жизни!» — сказал Уильямс на канале Brandon «Scoop B» Robinson в YouTube.

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