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«Преступление против белых». Патрик Беверли отреагировал на высказывание об игроке НБА

«Преступление против белых». Патрик Беверли отреагировал на высказывание об игроке НБА
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Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Патрик Беверли прокомментировал недавнее высказывание Чендлера Парсонса относительно атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза. На днях, оценивая потенциал баскетболиста калифорнийской команды, Парсонс заявил следующее: «Он не из тех игроков, которые будут становиться всё лучше и лучше».

«Преступление белых против белых. Чендлер, теперь извинись как мужчина», — написал Беверли на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне НБА Ривз к настоящему моменту принял участие в 67 матчах, где в среднем набирал 19,9 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 5,9 передачи.

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