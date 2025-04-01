Форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон признан MVP марта в Единой лиге

Лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон признан самым ценным игроком марта в Единой лиге ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира.

В первом месяце весны игрок «Зенита» демонстрировал следующие статистические показатели в среднем за матч: 18,8 очка (47,8% с игры, 40,5% с трёхочковой дистанции, 78,1% с линии штрафных), 3,8 подбора, 1,1 передачи, 0,8 перехвата, 17,4 балла эффективности. «Зенит» в марте одержал победы в восьми матчах из восьми.

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