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Дуэйн Бэйкон отреагировал на награду MVP по итогам марта в Единой лиге

Дуэйн Бэйкон отреагировал на награду MVP по итогам марта в Единой лиге
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Лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон прокомментировал награду MVP, которую он получил по итогам марта в Единой лиге ВТБ.

«Прежде всего спасибо всевышнему. Спасибо моим товарищам по команде и тренерам. У меня не было бы этой награды, если бы эти ребята не верили в меня. Мы проделали большую работу, и нам ещё многое предстоит сделать. Давайте продолжать. Спасибо, Единая лига ВТБ», — приводит слова Бэйкона пресс-служба турнира.

В первом месяце весны Дуэйн показывал следующие статистические показатели в среднем за встречу: 18,8 очка (47,8% с игры, 40,5% с трёхочковой дистанции, 78,1% с линии штрафных), 3,8 подбора, 1,1 передачи, 0,8 перехвата, 17,4 балла эффективности.

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