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Леброн Джеймс: хочу вдохновить своим примером спортсменов, как быть великим

Леброн Джеймс: хочу вдохновить своим примером спортсменов, как быть великим
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс рассказал, что хочет служить примером для подражания для молодых людей.

«Что такое успех для меня сейчас? Чтобы вдохновлять тех, кто тебя заменит в будущем. Я надеюсь, что то, как я играю, какой подаю пример, повлияет на моё поколение и на следующее. Мы все слышали фразу о том, что надо оставить баскетбол в более хорошем виде, чем когда ты в него пришёл. Хочу вдохновить целое поколение не только баскетболистов, но и других спортсменов. Подать пример, как нужно следить за своим телом и сохранять ясность ума. Быть мотивированным самим процессом, нежели результатом и целью. Быть великим и пытаться выжать из себя всё, что имеешь. Заниматься этим, потому что любишь этот спорт, а не то, что он тебе даёт», — сказал Леброн на подкасте Mind Your Game.

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