Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн объяснил, почему ему не удавалось на старте карьеры стать чемпионом НБА

Леброн объяснил, почему ему не удавалось на старте карьеры стать чемпионом НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс объяснил, почему ему не удавалось на старте карьеры стать чемпионом лиги.

«Когда я понял, что процесс — это самое важное? Думаю, по ходу седьмого или восьмого сезона, когда мне было 25-26 лет. Когда пришёл в лигу, я знал, что понимаю игру, что моё тело готово к испытаниям. Но тогда у меня не было достаточно вложенных часов, чтобы отточить свою подготовку. Когда ты в старшей школе, ты играешь в баскетбол с друзьями, получаешь удовольствие. Уже тогда я проводил много времени в тренажёрном зале, больше, чем мои партнёры по команде. Но всегда есть новый уровень подготовки, на который можно перейти, о котором ты раньше не догадывался.

В 2007 году я впервые вывел свою команду в финал, мне было 22 года. Мне казалось, что я смогу это делать и дальше, просто дайте мне ещё одного игрока. Но затем в 23 года я вылетел во втором раунде плей-офф. В 24 года я проиграл в финале Восточной конференции. Я вернулся в финал только в 2011 году. Прошло четыре года, хотя мне казалось, что это будет куда раньше.

Я был молод, и нам тогда противостояли отличные команды. Но я бы сказал, что чуть ли не главная причина состояла в том, что я просто ещё не успел вложить достаточное количество часов в то, чтобы усовершенствовать процесс своей подготовки. Я смог выиграть чемпионство только тогда, когда отточил свою методику, понял, что процесс это самое главное, и остался на этом пути», — сказал Леброн на подкасте Mind Your Game.

Материалы по теме
Леброн Джеймс: хочу вдохновить своим примером спортсменов, как быть великим
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android