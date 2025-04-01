Леброн объяснил, почему ему не удавалось на старте карьеры стать чемпионом НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс объяснил, почему ему не удавалось на старте карьеры стать чемпионом лиги.

«Когда я понял, что процесс — это самое важное? Думаю, по ходу седьмого или восьмого сезона, когда мне было 25-26 лет. Когда пришёл в лигу, я знал, что понимаю игру, что моё тело готово к испытаниям. Но тогда у меня не было достаточно вложенных часов, чтобы отточить свою подготовку. Когда ты в старшей школе, ты играешь в баскетбол с друзьями, получаешь удовольствие. Уже тогда я проводил много времени в тренажёрном зале, больше, чем мои партнёры по команде. Но всегда есть новый уровень подготовки, на который можно перейти, о котором ты раньше не догадывался.

В 2007 году я впервые вывел свою команду в финал, мне было 22 года. Мне казалось, что я смогу это делать и дальше, просто дайте мне ещё одного игрока. Но затем в 23 года я вылетел во втором раунде плей-офф. В 24 года я проиграл в финале Восточной конференции. Я вернулся в финал только в 2011 году. Прошло четыре года, хотя мне казалось, что это будет куда раньше.

Я был молод, и нам тогда противостояли отличные команды. Но я бы сказал, что чуть ли не главная причина состояла в том, что я просто ещё не успел вложить достаточное количество часов в то, чтобы усовершенствовать процесс своей подготовки. Я смог выиграть чемпионство только тогда, когда отточил свою методику, понял, что процесс это самое главное, и остался на этом пути», — сказал Леброн на подкасте Mind Your Game.