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Леброн Джеймс не исключает, что в пятый раз станет чемпионом НБА

Леброн Джеймс не исключает, что в пятый раз станет чемпионом НБА
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс не исключает, что ему удастся вновь завоевать Кубок Ларри О'Брайена.

«Порой я забываю, что молодые игроки не имеют того же опыта, что и я. Я жду многого от своих партнёров, но мне порой надо себя проверять, не слишком ли многого требую, а то это было бы нечестно. Мне-то уже 40 лет, я вижу, что конец близок, но пока ещё выступаю на высоком уровне. Возможно, мне удастся выиграть ещё одно чемпионство. Но это командный вид спорта, ты должен положиться на своих партнёров по команде. Так что я постоянно борюсь с собой внутри по поводу того, как относиться и чего требовать от своих одноклубников», — сказал Леброн на подкасте Mind Your Game.

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