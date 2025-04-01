Член Зала славы баскетбола: я мог бы не попасть в НБА, если бы тренеры не были суровы

51-летний член Зала славы баскетбола и ФИБА, а также MVP НБА в 2005 и 2006 годах канадец Стив Нэш высказался о том, как родители в современном мире относятся к своим детям.

«Наше поколение слишком сильно опекает своих детей. Ребятам нужно позволять испытывать неудачи и проходить трудности. А сейчас если ребёнок приходит и говорит, что ему не нравится в одной школе, то родители его переводят в другую, а затем в ещё одну. Они переживают, что тренеры слишком жёстко относятся к их детям. Но я бы вообще не смог попасть в НБА, если бы в школе и колледже тренеры не были суровы по отношению ко мне», — сказал Нэш на подкасте Mind Your Game.