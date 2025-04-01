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Леброн рассказал, как Бронни и Брайс впечатлили его своими поступками

Леброн рассказал, как Бронни и Брайс впечатлили его своими поступками
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс высказался о том, как его сыновья — Бронни и Брайс — впечатлили его своими поступками.

«Я был так рад, что Бронни захотел остаться в своей школе все четыре года. Он мог бы попроситься в другую, где, возможно, у него было бы больше возможностей. Но он остался на одном месте. Что касается Брайса, то мы его сами перевели в другую школу, но затем он подошёл к нам, сказал, что ему там не нравится, и мы его вернули обратно. Так что, по сути, он тоже был в одном месте все четыре года.

Это что-то да значит, не убегать от испытания. Даже если дела у тебя не в порядке, просто забей, оставайся, проходи через трудности. Ты здесь, ты адаптировался. Если в школе у тебя не всё получается, то представь, что будет с тобой в реальном мире, где ты далеко не всегда можешь просто собраться и уйти в другое место», — сказал Джеймс на подкасте Mind Your Game.

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