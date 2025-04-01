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Стало известно наказание участникам потасовки на матче «Миннесоты» и «Пистонс»

Стало известно наказание участникам потасовки на матче «Миннесоты» и «Пистонс»
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Известный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил на своей странице в социальных сетях, какое наказание руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло в отношении участников недавней потасовки на матче «Миннесоты Тимбервулвз» и «Детройт Пистонс».

Согласно имеющейся информации, 23-летний центровой «Детройта» Айзея Стюарт отстранён на две игры. Рон Холланд («Пистонс»), Маркус Сассер («Пистонс»), Донте Дивинченцо («Тимбервулвз») и Наз Рид («Тимбервулвз») получили отстранение на один матч.

Ранее тренер «Детройта» объяснил, из-за чего началась массовая потасовка с «Миннесотой».

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