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«Автодор» победил «Пари НН» с отрывом в 15 очков в выездном матче ЕЛ

«Автодор» победил «Пари НН» с отрывом в 15 очков в выездном матче ЕЛ
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Сегодня, 1 апреля, на стадионе «ФОК Мещерский» в Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Автодором» и «Пари НН». Встреча завершилась со счётом 84:69 (16:23, 20:14, 22:12, 26:20) в пользу саратовской команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
69 : 84
Автодор
Саратов
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 20, Джуришич - 14, Чадов - 9, Карпенков - 8, Хэмилтон - 6, Ребец - 5, Антипов - 3, Вольхин - 2, Зоткин - 2, Захаров, Шендеров, Шилохвостов
Автодор: Джонс - 14, Мэннинг - 13, Кантер - 13, Беслач - 12, Агада - 11, Пранаускис - 8, Клименко - 8, Петенев - 5, Сущик, Наумов, Халдеев, Кроуфорд

Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал американский форвард Джамал Джонс. Ему удалось за 28 минут и 57 секунд набрать 14 очков, а также сделать четыре передачи при одной потере.

Наиболее результативным игроком в составе нижегородского коллектива стал российский защитник Евгений Бабурин. Ему удалось за 30 минут и 15 секунд набрать 20 очков, сделать два подбора и совершить три перехвата.

Регулярный чемпионат Единой лиги. Календарь
Регулярный чемпионат Единой лиги. Турнирная таблица
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Новости. Баскетбол
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