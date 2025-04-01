«Автодор» победил «Пари НН» с отрывом в 15 очков в выездном матче ЕЛ

Сегодня, 1 апреля, на стадионе «ФОК Мещерский» в Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Автодором» и «Пари НН». Встреча завершилась со счётом 84:69 (16:23, 20:14, 22:12, 26:20) в пользу саратовской команды.

Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал американский форвард Джамал Джонс. Ему удалось за 28 минут и 57 секунд набрать 14 очков, а также сделать четыре передачи при одной потере.

Наиболее результативным игроком в составе нижегородского коллектива стал российский защитник Евгений Бабурин. Ему удалось за 30 минут и 15 секунд набрать 20 очков, сделать два подбора и совершить три перехвата.