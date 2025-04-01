Единая лига: результаты матчей 1 апреля
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Сегодня, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоялся очередной игровой день. В общей сложности сегодня прошёл один матч, с результатом которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Единая лига ВТБ. Результаты матчей 1 апреля:
«Пари Нижний Новгород» – «Автодор» — 69:84.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
69 : 84
Автодор
Саратов
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 20, Джуришич - 14, Чадов - 9, Карпенков - 8, Хэмилтон - 6, Ребец - 5, Антипов - 3, Вольхин - 2, Зоткин - 2, Захаров, Шендеров, Шилохвостов
Автодор: Джонс - 14, Мэннинг - 13, Кантер - 13, Беслач - 12, Агада - 11, Пранаускис - 8, Клименко - 8, Петенев - 5, Сущик, Наумов, Халдеев, Кроуфорд
Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 35 побед и пять поражений. На второй строчке располагается московский ЦСКА (34 победы и шесть поражений), а топ-3 замыкает казанский УНИКС (34 победы и семь поражений).
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