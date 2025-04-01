Единая лига: результаты матчей 1 апреля

Сегодня, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоялся очередной игровой день. В общей сложности сегодня прошёл один матч, с результатом которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига ВТБ. Результаты матчей 1 апреля:

«Пари Нижний Новгород» – «Автодор» — 69:84.

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 35 побед и пять поражений. На второй строчке располагается московский ЦСКА (34 победы и шесть поражений), а топ-3 замыкает казанский УНИКС (34 победы и семь поражений).