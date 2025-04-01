Легионер «Автодора» установил исторический рекорд в матче Единой лиги

30-летний нигерийский атакующий защитник, выступающий за саратовский клуб «Автодор», Калеб Агада установил исторический рекорд в матче регулярного чемпионата Единой лиги с командой «Пари Нижний Новгород».

Калеб стал рекордсменом организации по перехватам за одну игру — ему удалось совершить девять перехватов.

До Агады максимальным показателем было восемь перехватов за встречу. Данная цифра покорялась лишь двум игрокам — бывшему атакующему защитнику «Нижнего Новгорода» Деандре Кейну в матче с «Зенитом» (13 ноября 2016 года) и разыгрывающему «Пармы» Стэнли Уиттакеру в игре с «Самарой» (29 марта 2025 года).