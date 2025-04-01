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Легионер «Автодора» установил исторический рекорд в матче Единой лиги

Легионер «Автодора» установил исторический рекорд в матче Единой лиги
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30-летний нигерийский атакующий защитник, выступающий за саратовский клуб «Автодор», Калеб Агада установил исторический рекорд в матче регулярного чемпионата Единой лиги с командой «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
69 : 84
Автодор
Саратов
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 20, Джуришич - 14, Чадов - 9, Карпенков - 8, Хэмилтон - 6, Ребец - 5, Антипов - 3, Вольхин - 2, Зоткин - 2, Захаров, Шендеров, Шилохвостов
Автодор: Джонс - 14, Мэннинг - 13, Кантер - 13, Беслач - 12, Агада - 11, Пранаускис - 8, Клименко - 8, Петенев - 5, Сущик, Наумов, Халдеев, Кроуфорд

Калеб стал рекордсменом организации по перехватам за одну игру — ему удалось совершить девять перехватов.

До Агады максимальным показателем было восемь перехватов за встречу. Данная цифра покорялась лишь двум игрокам — бывшему атакующему защитнику «Нижнего Новгорода» Деандре Кейну в матче с «Зенитом» (13 ноября 2016 года) и разыгрывающему «Пармы» Стэнли Уиттакеру в игре с «Самарой» (29 марта 2025 года).

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