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Дончич стал автором уникального рекорда в истории «Лейкерс»

Дончич стал автором уникального рекорда в истории «Лейкерс»
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26-летний словенский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич успешно реализовал 64 трёхочковых броска в матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за один месяц. Таким образом, словенец стал рекордсменом в данном показателе в истории франшизы.

Напомним, Дончич в текущем сезоне североамериканской организации принял участие в 44 играх. В среднем за матч Лука набирает 27,7 очка, делает 8,4 подбора, отдаёт 7,9 передачи, а также совершает 1,7 перехвата.

Ранее лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал черту, которая ему нравится в Луке Дончиче.

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