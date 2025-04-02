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«Я и сам не знал». Емченко — о решении Ведищева стать тренером «Локо»

«Я и сам не знал». Емченко — о решении Ведищева стать тренером «Локо»
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Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко прокомментировал решение Андрея Ведищева возглавить краснодарский клуб, совмещая свой тренерский пост с должностью президента.

«Это было неожиданно, но я спокойно отнесся к этому! Когда увидел новость, был в расположении сборной. Все летом ждали, кто станет главным тренером «Локо». Многие мне писали, спрашивали, а я и сам не знал. Насколько сложным было это решение — знает только Андрей Владимирович.

Это его выбор, и я его уважаю. Когда вернулся из сборной, у нас состоялся диалог, в котором наш новый главный тренер чётко озвучил свои планы и намерения, касавшиеся меня и команды. Меня воодушевили его цели и желание выигрывать, и я с радостью приступил к работе», — сказал Владислав Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с Владиславом Емченко на «Чемпионате»
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