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Владислав Емченко рассказал, что нового привнёс Андрей Ведищев в «Локомотив-Кубань»

Владислав Емченко рассказал, что нового привнёс Андрей Ведищев в «Локомотив-Кубань»
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Российский баскетболист Владислав Емченко, выступающий за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ, объяснил, что нового привнёс Андрей Ведищев после становления тренером.

«У каждого тренера свои идеи. Не скажу, что у меня огромный опыт работы в этом плане, но за пять лет успел поработать с несколькими специалистами. У каждого свои философия, тактика, подход к защите, нападению и ролям игроков. Один тренер видит игрока на одной позиции, другой — на другой. Всё кроется в мельчайших деталях, но, в общем, картина осталась прежней. В прошлом сезоне одними из наших сильных сторон были хорошая защита и умение набирать лёгкие очки в быстрых прорывах. В этом — наш баскетбол стал более активным физически, атлетичным.

Сейчас команда состоит из игроков, которые могут закрывать несколько позиций: защищаться как против больших, так и против маленьких оппонентов. В играх с командами из топ-4 мы часто создаем себе преимущество именно за счёт этого. Андрей Владимирович внёс свои коррективы, сделал акцент на определённые моменты и обозначил требования к игрокам. Ну а мы стремимся воплощать его идеи на паркете», — сказал Владислав Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с Владиславом Емченко на «Чемпионате»
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