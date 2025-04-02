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«Многие сомневались». Емченко объяснил успех «Локо» на старте сезона Единой лиги

«Многие сомневались». Емченко объяснил успех «Локо» на старте сезона Единой лиги
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Один из лидеров «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко рассказал, в чём секрет старта клуба с девяти побед в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

«Последние несколько лет мы стабильно входим в топ-4. В прошлом году нам не удалось выйти в финал, но тогда всё решилось на последних двух минутах седьмой игры с УНИКСом. Не реализуй они свои броски, забей мы своё – второй год подряд были бы в финале. Мы команда, которая каждый сезон борется за медали.

Я бы не назвал старт с девятью победами какой-то сенсацией. Наверняка многие любители баскетбола сомневались, как Андрей Владимирович будет вести игру. Но у него получилось, и он доказал всем, кто не верил в него как в тренера! У нас, игроков, не было переживаний. Были задачи, мы их выполняли. Могли и продлить победную серию, обыграв все лучшие команды, но ЦСКА в гостях нас остановил (91:92).

Многие удивлялись нашей победной серии, однако мы не считали, что удача «висит» у нас на плечах. У нас отличные российские игроки с характером и опытом игры в Единой Лиге ВТБ, легионеры солидного уровня с большими амбициями и желанием. Всё было заслуженно!» — сказал Владислав Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с Владиславом Емченко на «Чемпионате»
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