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«Рад, что удалось прекратить «проклятие». Емченко — о противостоянии «Локо» с «Пармой»

«Рад, что удалось прекратить «проклятие». Емченко — о противостоянии «Локо» с «Пармой»
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Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко прокомментировал три поражения кряду в Единой лиге от «Пармы».

«Парма» — это хорошие российские игроки, два-три качественных иностранца, опытный тренер, знающий, как управлять игрой. Они «голодными» выходили, а у нас игра вообще не клеилась. Алекс Хэмилтон, который сейчас уже в «Нижнем», тогда был в «Парме». Он вообще две игры с нами провёл чуть ли не лучшие в карьере. Но это мы позволили ему комфортно себя чувствовать, легко принимать решения в нападении. Где-то в защите мягко сыграли, где-то не добежали, где-то не подобрали.

Но я рад, что нам удалось снять это «проклятье». Мы выиграли и доказали сами себе, что для нас нет непроходимых команд (на тот момент это была единственная команда, которую мы ни разу не обыгрывали в сезоне)», — сказал Владислав Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с Владиславом Емченко на «Чемпионате»
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