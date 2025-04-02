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Игрок «Локо» Емченко назвал главных претендентов на MVP Единой лиги

Игрок «Локо» Емченко назвал главных претендентов на MVP Единой лиги
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Баскетболист «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко выделил игроков, которые, по его мнению, достойны награды MVP регулярного чемпионата в Единой лиге ВТБ.

«Я считаю, что Патрик Миллер достоин MVP. По статистике видно, сколько игр он провёл, как помогал в концовках. У него есть энергия, позитив. Конечно, есть ещё несколько человек, которые могут претендовать на это звание, но Патрик — один из главных кандидатов.

В ЦСКА Мело Тримбл мне очень нравится. Считаю, что в каких-то играх он не сильно заметен, однако если присматриваться, то Тримбл очень хорош. В УНИКСе — Маркос Найт. Кстати, я удивился, что у него и средние показатели по очкам очень высокие, потому что больше внимания обращал на его черновую работу: где-то он в защите, где-то перехватит, где-то быстро подстрахует. Но он ещё и в среднем по 17 очков набирает! Так что его тоже выделю.

Ещё интересно наблюдать за игрой Джеремайи Мартина из «Уралмаша». Он не лучший по игре в обороне, хотя в топе по перехватам. Однако в нападении он очень талантлив, его достаточно тяжело держать: быстрый, резкий. Вот эту тройку и Миллера выделю», — сказал Владислав Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с Владиславом Емченко на «Чемпионате»
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