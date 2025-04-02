Владислав Емченко прокомментировал спорную концовку в матче «Локо» с ЦСКА

Российский защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко поделился мнением о том, правильно ли трактовали эпизод судьи в концовке январского матча с ЦСКА (106:104).

«Честно, не знаю. Я эту ситуацию не разбирал. Мы победили, и всё! В тот момент думал, что Никита Курбанов заступил за линию при выносе. Потом мне кто-то сказал, что это не так, что там дали фол. Сколько людей, столько и мнений…

Я стараюсь не оценивать действия судей. Считаю, что для игроков это пустая трата энергии. Нужно понимать, что они тоже люди и могут ошибаться. Тем более я уверен, что это сложно — судить такие моменты. Конечно, когда смотришь видео, думаешь: «Почему тут не свистнули фол?» или «Какая здесь пробежка?» Однако в игре это сложно. На паркете иногда эмоции захлёстывают. Что же касается той ситуации – я её даже не рассматривал, не вдумывался. Единая лига, насколько понимаю, проводила разбор эпизода и оставила результат матча без изменений. Всё», — сказал Владислав Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с Владиславом Емченко на «Чемпионате»