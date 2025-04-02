«Хочется, чтобы время не уходило впустую». Лидер сборной России Емченко — об отстранении

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» и сборной России Владислав Емченко рассказал, ударило ли по нашему баскетболу отстранение.

«Конечно, обидно. Когда мысли в голову приходят, что всё могло быть по-другому, что можно было бы играть отборочные, а вдруг бы на Олимпиаду или на чемпионат мира попали… Обидно. Хочется, чтобы наше время, моё время не уходило впустую. А сейчас годы идут, и пока ничего не меняется. Но потом я себя успокаиваю: что ты в этой ситуации можешь сделать? К сожалению, я никак не могу повлиять на это. Жаловаться, горевать, расстраиваться? Пользы от этого никакой.

Но если скажу, что равнодушно отношусь — совру. Мне хочется международного опыта. Тем не менее я рад, что сборная пытается находить возможности для проведения игр. Это наверняка тяжело организовать. Я рад, что есть хоть какие-то матчи и мы не просто собираемся тренироваться два раза в год, а получаем международный опыт. Это важно», — сказал Владислав Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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