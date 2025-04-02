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«Домой он всегда успеет вернуться». Владислав Емченко — о Егоре Дёмине

«Домой он всегда успеет вернуться». Владислав Емченко — о Егоре Дёмине
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Российский баскетболист «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко рассказал, что он думает о соотечественнике Егоре Дёмине, который завершил сезон в студенческой лиге NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) в США.

«Несколько видео посмотрел с ним. Двигается симпатично, бросок и передачи — при нём, площадку хорошо видит. Желаю ему только удачи. Про него говорят не только у нас, в России, но и в США. Домой, если что, он всегда успеет вернуться, пусть пробует свои силы. Думаю, у любого есть мечта попасть в НБА!» — сказал Владислав Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с Владиславом Емченко на «Чемпионате»
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