Владислав Емченко назвал лучших российских игроков Единой лиги

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Игрок краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко выделил трёх российских баскетболистов, которых можно назвать лучшими в Единой лиге ВТБ.

«Алексей Швед, Дмитрий Кулагин, Георгий Жбанов», — сказал Владислав Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, Швед и Жбанов выступают за санкт-петербургский «Зенит», а Кулагин — за казанский УНИКС. Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу Единой лиги, а финалист прошлого плей-офф занимает третье место в чемпионате.

«Локомотив-Кубань» завершил регулярку на четвёртом месте. Клуб, в котором выступает Емченко, в четвертьфинале плей-офф встретится с екатеринбургским «Уралмашем», гарантировавшим себе пятую строчку в таблице.

Читайте интервью с Владиславом Емченко на «Чемпионате»