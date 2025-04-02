Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Финикс»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Милуоки Бакс» и «Финикс Санз». Хозяева обыграли соперника со счётом 133:123.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер, который оформил дабл-дабл: 39 очков, три подбора и 11 передач. У «Бакс» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, также оформивший дабл-дабл. На его счету 37 очков, шесть подборов и 11 передач.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Филадельфией», а «Финикс» встретится с «Бостоном».

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