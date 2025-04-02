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Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Финикс»

Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Финикс»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Милуоки Бакс» и «Финикс Санз». Хозяева обыграли соперника со счётом 133:123.

НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
133 : 123
Финикс Санз
Финикс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Роллинз - 23, Лопес - 22, Принс - 16, Кузма - 12, Портер - 9, Коннотон - 8, Трент-мл. - 6, Ливингстон, Буей, Умуде, Смит, Нэнс, Джексон
Финикс Санз: Букер - 39, Аллен - 23, Гиллеспи - 18, Джонс - 16, Ричардс - 13, Игодаро - 6, Данн - 5, Мартин - 3, Ли, Бол, Мицич, Пламли, Моррис

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер, который оформил дабл-дабл: 39 очков, три подбора и 11 передач. У «Бакс» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, также оформивший дабл-дабл. На его счету 37 очков, шесть подборов и 11 передач.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Филадельфией», а «Финикс» встретится с «Бостоном».

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