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Мемфис Гриззлиз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 2 апреля 2025, счет 125:134, НБА 2024/2025

Стефен Карри набрал 52 очка с дабл-даблом и принёс «Голден Стэйт» победу над «Мемфисом»
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В ночь с 1 на 2 апреля мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 134:125.

НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
125 : 134
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Морант - 36, Джексон - 22, Бейн - 19, Альдама - 18, Пиппен Мл. - 10, Иди - 10, Уэллс - 5, Кеннард - 3, Багли III - 2, Стивенс, Кавамура, Спенсер, Хафф, Джексон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 52, Батлер - 27, Грин - 13, Муди - 10, Пост - 9, Подзиемски - 8, Хилд - 8, Сантос - 4, Луни - 3, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер

Лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал в этой игре 52 очка, добавив к ним 10 подборов и восемь результативных передач — ему не хватило двух ассистов для оформления трипл-дабла. Одноклубник Карри лёгкий форвард Джимми Батлер принёс гостям 25 очков, а также шесть подборов и четыре результативных паса. Разыгрывающий защитник «Мемфиса» Джа Морант набрал 36 очков, а также выполнил три подбора и шесть ассистов.

«Уорриорз» выиграли третий матч подряд, «Гриззлиз» потерпели четвёртое кряду поражение.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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