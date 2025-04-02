Стефен Карри набрал 52 очка с дабл-даблом и принёс «Голден Стэйт» победу над «Мемфисом»

В ночь с 1 на 2 апреля мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 134:125.

Лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал в этой игре 52 очка, добавив к ним 10 подборов и восемь результативных передач — ему не хватило двух ассистов для оформления трипл-дабла. Одноклубник Карри лёгкий форвард Джимми Батлер принёс гостям 25 очков, а также шесть подборов и четыре результативных паса. Разыгрывающий защитник «Мемфиса» Джа Морант набрал 36 очков, а также выполнил три подбора и шесть ассистов.

«Уорриорз» выиграли третий матч подряд, «Гриззлиз» потерпели четвёртое кряду поражение.