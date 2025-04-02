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Первый трипл-дабл в истории с 61 очком Йокича не помог «Денверу» обыграть «Миннесоту»

Утром 2 апреля мск на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 140:139.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский защитник Энтони Эдвардс (34+10+8), тяжёлый форвард Джулиус Рэндл (26+9+7), канадский защитник Никил Александер-Уолкер (24+7+8) и французский центровой Руди Гобер, оформивший дабл-дабл: 19 очков, 12 подборов и одна передача.

У хозяев наибольшей результативностью отметился сербский тяжёлый форвард Никола Йокич, оформивший исторический трипл-дабл из 61 очка, 10 подборов и 10 передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Аарон Гордон набрал 30 очков, совершил восемь подборов и отдал пять передач.

В следующем матче «Денвер» дома примет «Сан-Антонио Спёрс» 3 апреля, а «Миннеоота» отправится в гости к «Бруклин Нетс» 4 апреля.

Рекорды НБА: