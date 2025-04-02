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Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 2 апреля 2025, счёт 139:140, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Первый трипл-дабл в истории с 61 очком Йокича не помог «Денверу» обыграть «Миннесоту»
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Утром 2 апреля мск на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 140:139.

НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
139 : 140
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 61, Гордон - 30, Браун - 18, Уэстбрук - 12, Пикетт - 9, Уотсон - 7, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 34, Александер-Уолкер - 26, Рэндл - 26, Гобер - 19, Макдэниелс - 12, Майнотт - 10, Конли - 9, Диллингэм - 2, Кларк - 2, Дивинченцо, Инглс, Рид, Хиланд, Миллер, Гарза

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский защитник Энтони Эдвардс (34+10+8), тяжёлый форвард Джулиус Рэндл (26+9+7), канадский защитник Никил Александер-Уолкер (24+7+8) и французский центровой Руди Гобер, оформивший дабл-дабл: 19 очков, 12 подборов и одна передача.

У хозяев наибольшей результативностью отметился сербский тяжёлый форвард Никола Йокич, оформивший исторический трипл-дабл из 61 очка, 10 подборов и 10 передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Аарон Гордон набрал 30 очков, совершил восемь подборов и отдал пять передач.

В следующем матче «Денвер» дома примет «Сан-Антонио Спёрс» 3 апреля, а «Миннеоота» отправится в гости к «Бруклин Нетс» 4 апреля.

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