Никола Йокич установил исторический рекорд НБА всех времён
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Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Никола Йокич установил уникальное достижение в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которое ранее не покорялось никому.
НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
139 : 140
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 61, Гордон - 30, Браун - 18, Уэстбрук - 12, Пикетт - 9, Уотсон - 7, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 34, Александер-Уолкер - 26, Рэндл - 26, Гобер - 19, Макдэниелс - 12, Майнотт - 10, Конли - 9, Диллингэм - 2, Кларк - 2, Дивинченцо, Инглс, Рид, Хиланд, Миллер, Гарза
Сербский баскетболист стал первым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл с 61 очком. Произошло это в домашнем матче регулярного чемпионата с «Миннесота Тимбервулвз», который завершился недавно победой гостей по итогам двух овертаймов со счётом 140:139.
Кроме 61 очка, на счету 30-летнего серба 10 подборов и 10 результативных передач. Отметим, это первая игра серба в карьере с 60+ очками и только вторая — с 50 и более очками.
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У кого больше всех очков в НБА:
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