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Уэстбрук не попал по пустому кольцу и сфолил за 0,01 секунды, сорвав рекордный матч Йокича

Уэстбрук не попал по пустому кольцу и сфолил за 0,01 секунды, сорвав рекордный матч Йокича
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36-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции разыгрывающего защитника, Расселл Уэстбрук совершил ряд неудачных действий в овертаймах матча регулярного чемпионата НБА с «Миннесота Тимбервулвз», который закончился победой гостей по итогам двух дополнительных пятиминуток со счётом 140:139.

НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
139 : 140
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 61, Гордон - 30, Браун - 18, Уэстбрук - 12, Пикетт - 9, Уотсон - 7, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 34, Александер-Уолкер - 26, Рэндл - 26, Гобер - 19, Макдэниелс - 12, Майнотт - 10, Конли - 9, Диллингэм - 2, Кларк - 2, Дивинченцо, Инглс, Рид, Хиланд, Миллер, Гарза

В первом овертайме Уэстбрук совершил две потери: лишний шаг и фол в атаке. Во второй пятиминутке разыгрывающий «Наггетс» промахнулся по пустому кольцу и сфолил на трёхочковой линии за 0,01 секунды на табло. В итоге канадский защитник «Миннесоты» Никил Александер-Уолкер исполнил штрафные броски, которые принесли гостям победу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, всё это произошло в момент феноменального исторического рекордного матча сербского баскетболиста Николы Йокича, оформившего первый в истории НБА 61-очковый трипл-дабл.

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