Уэстбрук не попал по пустому кольцу и сфолил за 0,01 секунды, сорвав рекордный матч Йокича

36-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции разыгрывающего защитника, Расселл Уэстбрук совершил ряд неудачных действий в овертаймах матча регулярного чемпионата НБА с «Миннесота Тимбервулвз», который закончился победой гостей по итогам двух дополнительных пятиминуток со счётом 140:139.

В первом овертайме Уэстбрук совершил две потери: лишний шаг и фол в атаке. Во второй пятиминутке разыгрывающий «Наггетс» промахнулся по пустому кольцу и сфолил на трёхочковой линии за 0,01 секунды на табло. В итоге канадский защитник «Миннесоты» Никил Александер-Уолкер исполнил штрафные броски, которые принесли гостям победу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, всё это произошло в момент феноменального исторического рекордного матча сербского баскетболиста Николы Йокича, оформившего первый в истории НБА 61-очковый трипл-дабл.

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