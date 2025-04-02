В ночь с 1 на 2 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 2 апреля

«Нью-Йорк Никс» – «Филадельфия Сиксерс» — 105:91.

«Атланта Хоукс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 113:127.

«Милуоки Бакс» – «Финикс Санз» — 133:123.

«Чикаго Буллз» – «Торонто Рэпторс» — 137:118.

«Мемфис Гриззлиз» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 125:134

«Сан-Антонио Спёрс» – «Орландо Мэджик» — 105:116.

«Денвер Наггетс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 139:140 OT.

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