Результаты игрового дня НБА 2 апреля
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В ночь с 1 на 2 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 2 апреля
- «Нью-Йорк Никс» – «Филадельфия Сиксерс» — 105:91.
- «Атланта Хоукс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 113:127.
- «Милуоки Бакс» – «Финикс Санз» — 133:123.
- «Чикаго Буллз» – «Торонто Рэпторс» — 137:118.
- «Мемфис Гриззлиз» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 125:134
- «Сан-Антонио Спёрс» – «Орландо Мэджик» — 105:116.
- «Денвер Наггетс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 139:140 OT.
НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 91
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 27, Шамет - 20, Робинсон - 14, Бриджес - 14, Райт - 12, Харт - 9, Колек - 7, Ачиува - 2, Маккаллар, Боучэмп, Такер, Уотсон, Таунс
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 26, Каунсил - 15, Уокер - 11, Риз - 10, Бона - 9, Bagley - 9, Эдвардс - 6, Батлер - 5, Лоури, Убре, Ябуселе, Wheeler
НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 127
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Атланта Хоукс: Янг - 29, Дэниэлс - 22, Крейчи - 13, Оконгву - 12, Леверт - 10, Рисашер - 9, Барлоу - 8, Мэнн - 7, Ньянг - 3, Гуйе, Мэтьюз, Плауден
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 33, Авдия - 32, Камара - 18, Бэнтон - 11, Клингэн - 11, Уокер - 9, Тибулл - 8, Рит - 5, Хендерсон, Саймонс, Эйтон, Грант, Минайя, Рупер, Мюррэй
НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
133 : 123
Финикс Санз
Финикс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Роллинз - 23, Лопес - 22, Принс - 16, Кузма - 12, Портер - 9, Коннотон - 8, Трент-мл. - 6, Ливингстон, Буей, Умуде, Смит, Нэнс, Джексон
Финикс Санз: Букер - 39, Аллен - 23, Гиллеспи - 18, Джонс - 16, Ричардс - 13, Игодаро - 6, Данн - 5, Мартин - 3, Ли, Бол, Мицич, Пламли, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
137 : 118
Торонто Рэпторс
Торонто
Чикаго Буллз: Уайт - 28, Хортон-Такер - 27, Вучевич - 22, Гидди - 17, Хаертер - 16, Бузелис - 9, Коллинс - 7, Уильямс - 7, Смит - 4, Янг, Миллер, Лидделл
Торонто Рэпторс: Куикли - 17, Уолтер - 17, Лоусон - 13, Робинсон - 13, Пёлтль - 12, Барнс - 9, Суидер - 9, Шид - 9, Роден - 8, Могбо - 6, Баттл - 5, Темпл, Буше
НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
125 : 134
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Морант - 36, Джексон - 22, Бейн - 19, Альдама - 18, Пиппен Мл. - 10, Иди - 10, Уэллс - 5, Кеннард - 3, Багли III - 2, Стивенс, Кавамура, Спенсер, Хафф, Джексон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 52, Батлер - 27, Грин - 13, Муди - 10, Пост - 9, Подзиемски - 8, Хилд - 8, Сантос - 4, Луни - 3, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
105 : 116
Орландо Мэджик
Орландо
Сан-Антонио Спёрс: Барнс - 24, Шампани - 19, Касл - 16, Бийомбо - 11, Васселл - 11, Пол - 10, Джонсон - 7, Уэсли - 4, Мамукелашвили - 3, Маклафлин, Брэнэм
Орландо Мэджик: Банкеро - 24, Вагнер - 24, Колдуэлл-Поуп - 23, Хьюстан - 12, Энтони - 9, Картер - 8, Джозеф - 6, Блэк - 4, Айзек - 4, Битадзе - 2, Куин, Ховард, Харрис, Да Силва
НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
139 : 140
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 61, Гордон - 30, Браун - 18, Уэстбрук - 12, Пикетт - 9, Уотсон - 7, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 34, Александер-Уолкер - 26, Рэндл - 26, Гобер - 19, Макдэниелс - 12, Майнотт - 10, Конли - 9, Диллингэм - 2, Кларк - 2, Дивинченцо, Инглс, Рид, Хиланд, Миллер, Гарза
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